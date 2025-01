Implacabile Sinner: l’azzurro supera Zverev e vince gli Australian Open per la seconda volta consecutiva

Sinner decide di rispondere da lontano, costringendo l'avversario a far lo stesso e replicare in anticipo ai colpi dell'avversario che va sul 30-0. Poco dopo Sinner compie un vero e proprio miracolo, prendendo la palla in allungo, ma soprattutto capendo le intenzioni del tedesco che va a rete venendo punito con un lungo linea preciso che regala nuovamente due palle break all'azzurro. Come già accaduto precedentemente Zverev le annulla con due servizi profondi, andando anche ai vantaggi, ma un errore in volée finisce fuori facendo rientrare Sinner nel game. Una costante che prosegue con Zverev che prima si porta avanti grazie al servizio, ma poi sbaglia gratuitamente di dritto. Ciò favorisce il passante di Sinner in scivolata che gli restituisce la terza palla break del gioco, annullata a causa di un passante di dritto sbagliato dall'azzurro. Il rovescio di Zverev finisce però ancora lungo e si arriva alla quarta palla break, quella buona per l'altoatesino che si prepara a servire per il set.