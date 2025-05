Tennis, Rune esalta Sinner: "È sempre lo stesso, gli ci vorrà un minimo di tempo ma è capace di qualsiasi impresa"

Holger Rune, che qualche giorno fa si è allenato al Monte-Carlo Country Club con Jannik Sinner, ha concesso un'intervist a 'La Stampa' nel quale ha parlato del ritorno e della condizione del numero 1 al mondo. "È sempre il solito Sinner. Colpisce la palla in maniera incredibile, come ci ha abituati a vedere. Mi sono divertito molto ad allenarmi con lui - ha detto il tennista danese -. Rientrare dopo tre mesi non è la cosa più semplice, è ovvio, gli ci vorrà un minimo di tempo, ma credo che possa fare comunque molto bene: Jannik è capace di qualsiasi impresa. L'attesa dei fan è enorme e anche noi non vediamo l'ora di giocare di nuovo contro il numero 1 del mondo". A livello ATP sono 5 i precedenti tra i due, con l'azzurro in vantaggio 3-2 dopo aver vinto gli ultimi tre confronti, il più recente agli Australian Open 2025.