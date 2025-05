Sinner torna in campo in vista degli Internazionali di Roma: primo allenamento al Foro Italico dopo la squalifica

La lunga attesa è finalmente finita: Jannik Sinner è tornato a solcare pubblicamente un campo da tennis dopo la squalifica per la positività al Clostebol. In vista dell'esordio agli Internazionali d'Italia in programma il prossimo 10 maggio, il 23enne di Sesto Pusteria si è allenato sul Centrale del Foro Italico richiamando migliaia di tifosi a sostenerlo in un momento così delicato.