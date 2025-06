Tennis, Roland Garros: Vavassori ed Errani vincono un altro Slam!

Da qui in poi è tutto semplice, col servizio di Sara Errani e la chiusura col turno di battuta: 6-4 e primo set italiano. King e Townsend crollano nel secondo set, subendo subito un break di svantaggio (2-0), poi si rimettono in gioco rimontando dallo 0-40 e accorciando le distanze. Gli azzurri però allungano nuovamente e hanno un grande impeto, mentre gli sfidanti sono stanchissimi. Si arriva così al 5-2 e, nel turno di servizio di Sara Errani, si chiudono i giochi rimontando dal 40-15 per gli statunitensi. Errani e Vavassori vincono il secondo Slam, dopo gli US Open 2024, e il terzo torneo contando Indian Wells (2025): 6-4, 6-2 sugli statunitensi. Con una curiosità: Townsend, sconfitta in 1h11' con King, era la rivale anche a Flushing Meadows l'anno scorso (con Young). Ora Sara Errani inseguirà il bis nel doppio femminile: insieme a Jasmine Paolini, sfiderà le russe Andreeva e Shnaider.