Tennis, Roland Garros: Vavassori ed Errani in finale nel doppio misto

DOPPIO MISTO

L'Italia del tennis esulta per un primo grande risultato nel tabellone del Roland Garros. Ci sarà una coppia azzurra a giocarsi il titolo nel doppio misto, con la grande impresa di Andrea Vavassori e Sara Errani (3). Questi ultimi hanno infatti sconfitto la coppia testa di serie numero due, composta dall'honduregno Marcelo Arevalo e dalla cinese Shuai Zhang, col punteggio di 6-2, 6-3. Pochissimo equilibrio in questo duello, reso squilibrato dall'abilità al servizio del componente maschile del doppio e dalle capacità tecniche di Errani. La parità durava solo per due giochi, poi ecco il break e il 3-1. Gli azzurri decollavano sul 5-2, per poi chiudere il primo set col passante vincente di Vavassori. Copione più acceso nel secondo parziale: immediato il 4-1 degli azzurri con tanto di doppio break, per poi regalare due giochi ai rivali e trovarsi sul 4-3. Qui Errani e Vavassori sono stati bravissimi a non cedere, chiudendo la partita coi due gambe seguenti: 6-2, 6-3 e finalissima nel doppio misto.