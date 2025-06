Ciclismo: van der Poel sarà al Giro del Delfinato

Mathieu van der Poel, che ha subito una frattura al polso dopo una doppia caduta in mountain bike il 25 maggio scorso, sarà alla partenza del giro del Delfinato domenica: lo ha annunciato il suo team, Alpecin. "Buone notizie, Mathieu van der Poel si è ripreso abbastanza dal suo infortunio al polso e sarà in formazione per il Delfinato", ha detto il suo team. L'olandese è caduto durante una tappa della Coppa del Mondo di mountain bike a Nove Mesto, in Slovenia, dopo aver messo in pausa la sua stagione su strada e riportando una "piccola frattura dello scafoide". Obiettivo di Van der Poel il Tour de France dal 5 al 27 luglio. La sua presenza rafforza ulteriormente il Giro del Delfinato, prova generale prima del Tour de France, a cui parteciperanno Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, i primi tre dell'ultima Grande Boucle.