Tennis, Roland Garros: Djokovic piega Zverev, sfiderà Sinner in semifinale

Ci sarà Novak Djokovic (6) sul cammino di Jannik Sinner (1), che andrà a caccia della finale del Roland Garros contro il vincente del duello Musetti-Alcaraz: Nole ha la meglio su Zverev (3) col punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Nel primo set parte fortissimo il tedesco, che trova immediatamente un break e piazza undici punti su dodici con la prima di servizio. Il margine di Sasha resiste sul 4-2, Zverev annulla una palla-break e chiude i giochi con un 6-4 dopo 46' di gioco. La gara svolta però quando Djokovic piazza il break nel secondo set, portandosi prima sul 3-1 e poi sul 4-1. Pochissime risposte da parte del tedesco, che crolla sul 6-3 e vede spegnersi definitivamente la luce nel terzo parziale, decisivo per chiudere i giochi e spezzare le reni al rivale di Djokovic. Fa il suo anche il pubblico dello Chatrier, che spinge Nole verso il successo: ecco dunque l'allungo sul 4-2, soffiando un game a Zverev dopo nove minuti di gioco (ai vantaggi). Qui il tedesco crolla, 6-2 dopo 36' e chance di chiudere tutto in quattro set. Il serbo continua a controllare il gioco e, sul 4-2, vince il punto del match con un dritto da campione. Djokovic è tornato in grande spolvero e, pur concedendo qualcosa nei giochi a servizio per risparmiare le energie residue, ha la chance per chiudere nel decimo game. Detto, fatto, perché va sul 40-15 e resiste al rientro di Zverev, che lo porta ai vantaggi. Dopo un primo match-point sprecato andando a rete, il serbo vince: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 dopo 3h17. Ora sulla sua strada c'è Sinner, in un attesissimo duello.