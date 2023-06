Tennis, Roland Garros: Rune passa senza giocare, avanti Fritz e Zverev

ROLAND GARROS

Il danese approfitta del ritiro di Monfils ed ora sfiderà Olivieri, che ha eliminato Vavassori. Avanti anche il tedesco, che affronterà Tiafoe, e lo statunitense

© Getty Images Pochi risultati a sorpresa nel secondo turno del Roland Garros dopo l'eliminazione di Jannik Sinner. Avanza senza giocare Holger Rune (6), che approfitta del ritiro di Monfils (problema al polso). Deve rimontare invece Fritz (9) contro Rinderknech, sconfitto in quattro set (2-6, 6-4, 6-3, 6-4). In scioltezza invece Zverev (22), che ora affronterà Tiafoe (12). Solo due teste di serie vengono eliminate: De Minaur (18) e Paul (16).

TABELLONE MASCHILE

Nella giornata che vede eliminato Jannik Sinner, Holger Rune avanza senza neanche giocare. Il danese, testa di serie numero 6, approfitta del ritiro di Monfils per un problema al polso ed ora sfiderà il qualificato Olivieri, che ha eliminato Vavassori. Successo in rimonta invece per Taylor Fritz (9), che perde il primo set contro Rinderknech (6-2) e finisce sulla graticola, riuscendo a ribaltare la sfida coi parziali di 6-4, 6-3, 6-4 e guadagnandosi la sfida contro Cerundolo (23). Lo imita Frances Tiafoe (12), che regola in quattro set il russo Karatsev (3-6, 6-3, 7-5, 6-2) e ora sfiderà Alexander Zverev: Sasha ha invece vita facile contro Molcan, che si arrende col punteggio di 6-4, 6-2, 6-1. Passaggio del turno anche per Dimitrov (28) e Nishioka (27), mentre fatica molto più del dovuto Borna Coric contro l'argentino Cachin. Il sudamericano si risolleva con vigore dopo aver perso il primo set, vincendo i due centrali e sfiorando l'impresa. Alla fine emerge però la qualità della testa di serie numero 15, che vince col punteggio di 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4. Sono solo due le teste di serie eliminate oltre a Sinner, dunque, visto che è avanzato anche Ruud. Non superano il secondo turno De Minaur (18) e Paul (16), eliminati rispettivamente da Etcheverry e Jarry. Da segnalare la qualificazione del brasiliano Thiago Seyboth Wild, che dopo Medvedev elimina Pella e vola al terzo turno.

TABELLONE FEMMINILE

Prosegue liscio come l'olio il percorso di Iga Świątek nel Roland Garros: la polacca e detentrice del torneo sconfigge agevolmente in due set la cinese Liu (6-4, 6-0) e ora sfiderà la sua connazionale Xin Wang. Risponde a distanza Rybakina (4), con la vincitrice degli Internazionali d'Italia che regola Noskova col punteggio di 6-3, 6-3 e affronterà la spagnola Sorribes Tormo. Tutto regolare anche per Coco Gauff (6) e Ons Jabeur (7), che eliminano l'austriaca Grabher (6-2, 6-3) e la francese Dodin (6-2, 6-3). Sono due le teste di serie eliminate, Madison Keys (20) e Donna Vekic (22): la statunitense perde con la connazionale Day, la croata perde con la statunitense Bernarda Pera. Quest'ultima, numero 32 al mondo, sfiderà Cocciaretto. Avanzano anche Aleksandrova (23) e Haddad Maia (14), che elimina il talento russo Šnaider.