Tennis, Roland Garros: ottimo debutto di Berrettini, Pospisil steso in tre set

Matteo Berrettini accede più che agevolmente al secondo turno del Roland Garros 2020. Al numero 8 al mondo basta 1 ora e 50 minuti per avere la meglio contro il canadese Vasek Pospisil (76), sconfitto con il risultato di 6-3, 6-1, 6-3. Dopo essersi imposto nettamente nei primi due set, il tennista romano affronta un terzo parziale un po’ più equilibrato, che comunque alla fine si risolve positivamente. Ottimo quindi il suo esordio a Parigi.

Nessun patema in avvio di match per il romano, che si dimostra maturo, cinico e spietato. Berrettini conquista infatti il primo set a suon di break nel finale dopo un inizio equilibrato, mentre nel secondo parziale approfitta dell’assenza ingiustificata di Popsisil, il quale si risveglia solamente nel sesto gioco, quando ormai è troppo tardi. 6-1, quindi, in favore di Matteo, che manca un paio di palle break in apertura della terza frazione, ma dà comunque l’impressione di essere costantemente in controllo del match e, complice un Pospisil sprecone e molto falloso nel finale dell’incontro, incassa il set e il match. Prestazione più che positiva da parte di Berrettini e che fa ben sperare per il prosieguo del torneo. Il suo prossimo avversario sarà il sudafricano Lloyd Harris, capace di imporsi anche lui in tre set contro l’australiano Alexei Popyrin.