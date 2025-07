Thorpe, 'il vero campione è chi ispira gli altri'

"Per me la prova di un vero campione è quella di una persona che viene ispirata da coloro che l'hanno preceduta, e che continua a ispirare altre persone nel futuro". Lo ha affermato Ian Thorpe, leggenda australiana del nuoto con cinque ori olimpici, parlando a margine del premio Fair Play Menarini a Firenze. "E' un bel momento per il nuoto - ha detto -, abbiamo un certo numero di stelle provenienti da quasi tutti i continenti, se guardiamo alla forza degli europei, se guardiamo all'Asia, ai cinesi, ai giapponesi. L'Australia è abbastanza buona e abbiamo avuto un'ottima Olimpiade, ma sarà un banco di prova per noi anche la prossima Olimpiade, per vedere se faremo bene a Los Angeles". Thorpe ha osservato che anche l'Italia "ha avuto una grande Olimpiade: è un'ottima cosa per il nuoto italiano, ci sono nuove stelle che hanno un riconoscimento globale, quindi questo sport è in una fase entusiasmante. L'Italia ha sempre avuto delle stelle, come Federica Pellegrini: questo aiuta a continuare a ispirare le future generazioni di atleti per una nazione. E' il motivo per cui l'Australia ha avuto successo: non è solo per quello che facciamo ora, è per quello che abbiamo fatto nella storia e per quello che vorremmo fare in futuro".