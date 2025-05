Tennis, Roland Garros: Musetti vince ancora in tre set, avanza anche Paolini

Seconda vittoria in tre set al Roland Garros 2025 per Lorenzo Musetti, che dopo Hanfmann travolge anche Daniel Galan. Contro il colombiano non c'è storia: netto 6-4, 6-0, 6-4 per il numero 7 al Mondo, che ora sfiderà uno tra l'americano Reilly Opelka e l'argentino Mariano Navone. Bene anche Jasmine Paolini: la vincitrice degli Internazionali d'Italia supera 6-3, 6-3 Ajla Tomljanovic e si prepara per il match contro Starodubtseva o Potapova.