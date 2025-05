Roland Garros: impresa di Arnaldi, rimontato Auger-Aliassime. Avanza anche Cobolli

Matteo Arnaldi riesce in un'impresa ai limiti dell'impossibile: sotto 5-7, 2-6, 0-1 contro Felix Auger-Aliassime, il sanremese rimonta una partita che in pochi si sarebbero portati a casa e lo fa in cinque set e dopo quasi quattro ore e mezza di gioco. Il numero 36 al Mondo gioca una prima parte di gara da dimenticare, visto che nel primo set concede ben cinque palle break prima che il canadese si porti in vantaggio di un parziale. Nel secondo c'è ancora meno equilibrio, perché l'avversario dell'italiano si porta sul 4-0 e ha pure due palle del 5-0, ma alla fine si impone "solo" 6-2. E pure nel terzo, subito break. Sembra finita, ma la reazione del ligure è esemplare: conquista quattro game di fila, tiene il vantaggio e va sul 6-3 al terzo set point e nonostante tre palle break annullate.