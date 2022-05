Tennis, Roland Garros: Martina Trevisan salva l’Italia a Parigi, fuori Giannessi e Agamenone

TENNIS

L’azzurra è l’unica tennista del nostro paese ad accedere al secondo turno nella giornata odierna, male gli uomini

Luci e ombre per il tennis azzurro nella seconda giornata del Roland Garros. Sulla terra rossa e sotto la pioggia di Parigi, piangono Giannessi e Agamenone nel tabellone maschile: lo spezzino lotta ma cede in cinque duri set al croato Gojo, l’italo-argentino parte bene ma crolla con l’americano Mc Donald. Accede al secondo turno invece Martina Trevisan tra le donne (6-0, 6-2 alla Dart), mentre il match della Paolini è rimandato per maltempo. © Getty Images

TABELLONE FEMMINILE

Ottimo esordio di Martina Trevisan nel tabellone femminile del Roland Garros. L’azzurra, reduce dalla vittoria al torneo di Rabat, conferma l’ottimo stato di forma superando all’esordio l’inglese Dart col netto punteggio di 6-0, 6-2. Adesso la Trevisan è attesa dalla Linette, che a sorpresa ha battuto domenica la Jabeur. Finirà invece domani il match di Jasmine Paolini, interrotto per pioggia (oggi grande protagonista a Parigi): l’azzurra è un set pari e 1-0 in svantaggio nel terzo parziale contro la rumena Begu.

TABELLONE MASCHILE

Giornata negativa invece per i due azzurri impegnati oggi nel torneo maschile. Sia Giannessi che Agamenone, entrambi ripescati nel tabellone principale dopo essere stati eliminati nelle qualificazioni, non approfittano del colpo di fortuna e salutano Parigi al primo turno. Lo spezzino lotta fino all’ultimo, nonostante i crampi, ma alla fine deve cedere in cinque durissimi set al croato Gojo: 6-4, 6-7(3), 6-7 (4), 7-6(4), 6-4 il punteggio che condanna un comunque eroico Giannessi. Meno lotta invece per Agamenone, che all’esordio nel tabellone principale di uno Slam si illude nel primo set prima di crollare 1-6, 6-2, 6-3, 7-6(3) al più esperto americano McDonald.

