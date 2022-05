Roland Garros: Fognini batte Popyrin e va al secondo turno 

TENNIS

L’italiano offre una prestazione solida e supera il primo ostacolo a Parigi con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-4 in 2 ore e 20’

Fabio Fognini vince e convince contro Alexei Popyrin, battuto per 6-4, 7-5, 6-4 nel primo turno del Roland Garros 2022. Nel primo set, il ligure sfrutta un break al nono game e chiude con autorevolezza. Nel secondo, la gara si fa più combattuta: l’italiano concede anche alcune palle break ma regge e viene fuori nel finale. Nel terzo invece scappa ed evita la rimonta australiana. Per l’italiano ora c’è Van de Zandschulp. © Getty Images

Fabio Fognini si sbarazza dell’australiano Alexei Popyrin nel primo turno del Roland Garros 2022 con un perentorio 6-4, 7-5, 6-4. Lo fa con una prestazione di livello che gli permette ora di proiettarsi al secondo match, in cui affronterà Van de Zandschulp, che ha battuto Kotov con il punteggio di 3-1. Il ligure porta in campo a Parigi la versione migliore di sé, sicura, precisa e con poche sbavature. La gara fila regolare nel primo set fino al nono game, quando Fognini si procura 3 palle break, concretizzando subito la prima. L’italiano va così a servire per il set e lo chiude con autorevolezza in 36 minuti con 12 vincenti a fronte di 8 errori non forzati. A inizio secondo, Fabio è troppo falloso, cade nei suoi consueti alti e bassi e regala qualche spiraglio all’avversario, che però non ne approfitta. Le palle break di Popyrin vengono infatti tutte salvate, con scambi corti e ben giocati. Sul 5-5 e 40 pari, Fognini inventa una smorzata e passa avanti. Al cambio campo poi, con tre punti consecutivi, chiude il secondo set, vinto in un’ora e tre minuti. Spalle al muro, Popyrin concede molti più errori e stende il tappeto rosso a Fognini che si prende due break e va avanti 4-0, prima di chiudere il match sul 6-4.