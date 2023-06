ROLAND GARROS

Il piemontese, sotto di due set, trova una grande reazione e vince 5-7, 0-6, 6-3, 7-6(5), 6-3. Il sanremese perde contro Ofner

© Getty Images Impresa di Lorenzo Sonego, il primo italiano agli ottavi del Roland Garros 2023. L'azzurro, sotto di due set contro Andrey Rublev e dopo aver perso il secondo parziale senza aggiudicarsi neanche un game, rimonta e vince con il punteggio di 5-7, 0-6, 6-3, 7-6(5), 6-3: ora sfiderà l'altro russo Karen Khachanov per un posto nei quarti di finale. Saluta, invece, Fabio Fognini: l'austriaco Sebastian Ofner si impone 5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4.

Strepitosa impresa per Lorenzo Sonego, che sconfigge Andrey Rublev (7) e vola agli ottavi del Roland Garros mettendo a segno una sontuosa rimonta: sotto di due set, l'azzurro ribalta tutto e vince col punteggio di 5-7, 0-6, 6-3, 7-6, 6-3. Parte subito forte il russo, che si porta sul 2-0 e vince i primi due game, ma l'azzurro reagisce. Inizia dunque una lotta colpo su colpo, game su game, sfruttando le rispettive abilità al servizio. Rublev prova a spezzare gli indugi portandosi sul 5-3, ma Sonego annulla la sua chance di chiudere il set e pareggia i conti. Nel momento decisivo però ha la meglio la testa di serie numero 7, che chiude il parziale sul 7-5. Senza storia, invece, il secondo set. Sonego non riesce a rispondere al rivale, mostrando di aver subito il colpo del precedente ko ed essere uscito momentaneamente dal match. Rublev ha vita facile nel portarsi sul 4-0, con due break a zero, e chiudere con un inappellabile 6-0 in mezz'ora. Tutto finito? Neanche per sogno, perchè Sonego non muore mai e lo dimostra nel terzo parziale. L'azzurro alza il livello del suo gioco e ritrova un servizio di qualità, facendo innervosire e non poco l'avversario: è il piemontese a condurre il gioco, portandosi sul 5-2 e chiudendo il set con due stupendi dritti che valgono il 6-3 finale.

L'inerzia è tutta per l'azzurro, che nel successivo set infila otto punti consecutivi e vola sul 2-0, ma Rublev reagisce con grinta e cattiveria agonistica. Il russo torna a giocare come nei primi due set, portandosi sul 5-4 in rimonta e giocando per il match, ma Sonego allontana questa possibilità pareggiando e lo porta al tiebreak: lo vince proprio l'azzurro, che chiude sul punteggio di 7-5 e si riporta in parità dopo una battaglia lunga 59'. Nel quinto set sembra regnare l'equilibrio, ma il russo si perde col passare dei minuti e invece il piemontese controlla gli scambi con personalità e grande qualità nelle giocate. "Ho giocato il mio miglior tennis di sempre", dirà nel post-gara, ed è vero: Sonego si porta in vantaggio e non molla più, servendo per il match. La resistenza del rivale viene spezzata definitivamente col 6-3, che vale la vittoria dopo 3h42' di gioco. Sonego vola agli ottavi e sfiderà Khachanov (11), che ha eliminato Kokkinakis.

Saluta, invece, Fabio Fognini. Il sanremese cede a Sebastian Ofner, che si impone con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4 al termine di quasi 4 ore di gioco in un match con tanti rimpianti per il sanremese, che parte meglio e si aggiudica il primo parziale (7-5). Ben dodici i break in totale che vedono protagonisti l'italiano e l'austriaco, che si porta in vantaggio nel conto dei set vincendo il secondo e il terzo rispettivamente per 6-3 e 7-5, ma incassa un pesante 6-1 che rimanda tutto al quinto e decisivo set, nel quale l'azzurro sembra avere il fattore psicologico a favore dopo un quarto parziale da urlo.

Fognini, invece parte male (0-2) e, pur riuscendo a recuperare riportandosi sul 2-2, perde due volte il servizio e Ofner ha due occasioni per servire per il match sul 5-2. Il numero 118 della classifica Atp spreca malamente la prima opportunità e l'italiano torna sul 4-5, ma il secondo tentativo è quello buono per l'austriaco, che con il 6-4 del quinto set chiude la contesa. Si ferma così al terzo turno la corsa di Fabio Fognini nel Roland Garros 2023, mentre Sebastian Ofner si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi di finale sulla terra rossa francese e attende ora di scoprire il suo avversario: sarà uno tra l'argentino Diego Schwartzman e il greco Stefanos Tsitsipas.