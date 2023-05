Tennis, Roland Garros: Fognini e Sonego volano al terzo turno

roland garros

© Getty Images Fabio Fognini ripete il risultato ottenuto negli Internazionali d'Italia e supera il secondo turno del Roland Garros, regolando in tre set l'australiano Kubler (6-4, 7-6, 6-2). In una gara complicata, Fogna rischia solo nel secondo parziale e vola al terzo turno, dove sfiderà Ofner. Passa anche Lorenzo Sonego, che sconfigge in tre set Humbert col punteggio di 6-4, 6-3, 7-6. Out invece Camila Giorgi, che si ritira per un problema al ginocchio.

TABELLONE MASCHILE

Dopo aver eliminato Auger-Aliassime nel primo turno, Fabio Fognini fa il bis ed elimina anche l'australiano Jason Kubler, conquistando l'accesso al terzo turno del Roland Garros. Il ligure regola l'avversario in tre set col punteggio di 6-4, 7-6 (7-5), 6-2. Il match inizia subito col piede giusto per Fogna, che conquista il primo game a zero e si porta in vantaggio. Un margine di sicurezza che manterrà per tutto il set, rispondendo colpo su colpo a un Kubler altalenante, che si riporta sotto sul 5-3 e cede il set col punteggio di 6-4. Nel secondo parziale tutto sembra portare alla facile vittoria per Fabio, che in pochissimi minuti si ritrova sul 4-0. L'australiano sbaglia moltissimo, commettendo anche errori elementari, ma all'improvviso si ritrova sfoderando grandi giocate, come una belva ferita che è pronta a sferrare l'ultimo colpo. Kubler riacciuffa così Fognini sul 5-5 e lo porta in seguito al tiebreak, dove va anche in vantaggio sul 3-2. Serve la grande reazione dell'azzurro per ribaltare tutto e vincere col punteggio di 7-5. Più agevole il terzo e decisivo parziale, con l'australiano a staccare la spina e concedere un agevole vittoria per 6-2. Fognini vola così al terzo turno del torneo per la decima volta in carriera.

Lo raggiunge Lorenzo Sonego, che elimina il padrone di casa Ugo Humbert col punteggio di 6-4, 6-3, 7-6 (7-3). In un clima da stadio, con tutto il pubblico dalla parte del francese, Sonny non inizia col piede giusto, ma sa rimediare allo svantaggio iniziale con un grande servizio. L'azzurro vola sul 4-2 e resiste ai tentativi di rientro dell'avversario, mantenendo sempre due game di vantaggio e chiudendo il set sul 6-4. Ancora più sbilanciato il secondo parziale, nonostante Humbert reagisca al servizio dell'italiano e inizi a portarlo costantemente ai vantaggi. Sonego trova le giuste contromisure e vince sul 6-3. Nel terzo e decisivo parziale, invece, si lotta su ogni colpo e Humbert mostra grande varietà nel suo gioco, che rischia di mandare in tilt il piemontese. Sonego risponde a tono e si porta sul 5-4, ma viene raggiunto e portato successivamente al tiebreak. Qui non c'è storia, col francese che cede alla pressione e la perfezione dell'azzurro, che lo vince 7-3 e chiude il match.

TABELLONE FEMMINILE

Nulla da fare invece per Camila Giorgi, che non entra mai in ritmo contro Jessica Pegula. La statunitense, testa di serie numero 3, ha gioco facile nel vincere 6-2 il primo set e l'azzurra alza bandiera bianca. Mentre l'avversaria si sta preparando per iniziare il secondo parziale, arriva infatti il ritiro di Camila Giorgi per un problema al ginocchio.