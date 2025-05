Tennis, Roland Garros: Alcaraz vince in quattro set

Saluta invece Casper Ruud, eliminato in quattro set dal portoghese Borges. Il norvegese domina solo il primo set (6-2), poi vince appena quattro game e l'avversario ne approfitta per rimontare (6-4, 6-1, 6-0) e qualificarsi per la sfida a Popyrin (7-5, 6-3, 6-4 a Tabilo). L'avversario di Lorenzo Musetti sarà l'argentino Mariano Navone, che in tre set e con il punteggio di 6-1, 7-6(1), 6-3 batte ed elimina l'americano Opelka. Sorridono pure Medjedovic e Altmaier, che superano rispettivamente Kopriva (6-2, 4-6, 6-3, 7-5) e Cerundolo (6-3, 6-4, 7-5).