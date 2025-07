Psg, in salita il rinnovo di Donnarumma: addio sempre più probabile

È sempre più concreta l'ipotesi di un addio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Il portiere della Nazionale incontrerà in settimana la dirigenza del club parigino per discutere del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026, ma come riporta Orazio Accomando al momento le parti sono lontane. I campioni d'Europa si sono tutelati bloccando Chevalier del Lille, anche perché in caso di mancato accordo l'azzurro verrebbe ceduto subito, senza aspettare la scadenza. Al momento si registrano però solo dei timidi interessamenti di Chelsea e Galatasaray, destinazioni che non lo convincono al 100%.