Real Madrid, Florentino Perez ha un piano per Haaland in caso di addio di Vinicius

Il Real Madrid studia le mosse per l'attacco del futuro e l'obiettivo che ha in testa Florentino Perez è quello di affiancare Erling Haaland a Kylian Mbappé, formando una delle coppie potenzialmente più letali della storia. Secondo gli spagnoli di Cadena SER i Blancos sono alle prese con la grana Vinicius, che ha un contratto in scadenza nel 2027 e che al momento è lontanissimo dal rinnovo. Il brasiliano vorrebbe guadagnare come, se non più, del compagno di reparto ex Psg, ma il club non ha intenzione di accontentarlo e una cessione (al massimo la prossima estate) potrebbe essere all'orizzonte. Magari in Arabia Saudita. A quel punto Florentino si getterebbe a capofitto sul norvegese, che ha una clausola rescissoria valida solo fuori dalla Premier League da 200 milioni di euro.