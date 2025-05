Tennis, Roland Garros: Alcaraz travolge Zeppieri e va al secondo turno

TABELLONE MASCHILE

Alessio Zeppieri le prova tutte, ma non riesce in nessun modo a rendere complicato il debutto al Roland Garros del campione in carica Carlos Alcaraz, reduce dal successo a Roma. L'iberico si impone 6-3, 6-4, 6-2 in meno di due ore di gioco, avanzando al secondo turno dove affronterà l'ungherese Maroszan. Il classe 2003 non sbaglia praticamente nulla, anche se l'unica sbavatura è data dalle tre palle break (due nel primo set, una nel terzo) concesse all'italiano. Tuttavia, c'è poco spazio per poter sperare, perché il detentore del titolo sulla terra rossa di Parigi domina al servizio e la dimostrazione arriva con l'ace che chiude ufficialmente la partita. Purtroppo contro un italiano, ma arriva un'ulteriore conferma: Carlos Alcaraz è l'uomo da battere a Parigi.



Saluta anche Luciano Darderi, che invece strappa un set all'americano Korda che tuttavia vince 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Lo statunitense ha soltanto un passaggio a vuoto, il secondo parziale, ma per il resto è dominio: sei break incassati dall'italiano, che deve pure evitare il settimo cancellando tre match point e quattro complessivamente prima di capitolare. Korda si qualifica per il secondo turno: il suo avversario sarà il connazionale Brooksby. Avanzano pure Ruud, Popyrin e Gaston: il norvegese travolge 6-3, 6-4, 6-2 Ramos Viñolas, mentre l'australiano sfrutta il ritiro sul 2-0 nel conto dei set di Nishioka e il francese si prende in rimonta il derby tra padroni di casa con Blanchet (2-6, 6-0, 2-6, 6-3, 6-4).



TABELLONE FEMMINILE

Pochi problemi pure per chi ha vinto il Roland Garros nel 2024 ma in ambito femminile: Iga Swiatek, campionessa in carica, rifila un doppio 6-3 a Sramkova e vola al secondo turno. Subito un'avversaria complicata: sulla strada della polacca c'è Emma Raducanu, che si impone in tre set sulla cinese Wang (7-5, 4-6, 6-3). Bene anche Elena Rybakina, che supera 6-1, 4-6, 6-4 l'argentina Riera, mentre salutano Emma Navarro (Bouzas domina 6-0, 6-1) e Parry, battuta 6-2, 6-1 dall'americana Montgomery. Bene Kudermetova (Tomova ko 7-5, 6-1) e Starodubtseva (2-6, 6-1, 6-4 su Korpatsch).