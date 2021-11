Tennis, ranking Atp: Berrettini e Sinner nella top 10, per l'Italia risultato storico

L'Italia del tennis inizia la settimana con una notizia storica: Jannik Sinner sale al nono posto del ranking mondiale ATP, raggiungendo Matteo Berrettini nella top 10, nella quale non erano mai entrati due azzurri contemporaneamente. Per l'altoatesino, reduce dalla semifinale nel 500 di Vienna è anche il nuovo best ranking. In vetta c'è sempre Novak Djokovic, al rientro nel circuito nel "1000" di Parigi-Bercy dopo lo stop seguito al ko in finale agli US Open: il 34enne serbo, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al ranking, dopo aver strappato a Roger Federer il record all-time porta a 345 le sue settimane complessive sul trono.

Getty Images