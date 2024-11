Tennis, Paolini e le azzurre: "Una stagione incredibile, felici e orgogliose"

"Questo è un sogno diventato realtà, ottenuto grazie a un gruppo di grandi campionesse. Sono orgogliosa di loro, è stato un viaggio incredibile". Così la capitana dell'Italia, Tathiana Garbin, dopo il trionfo in Billie Jean King Cup. "So cosa hanno dovuto superare le ragazze per essere qui e fare diventare realtà questo sogno - ha proseguito -. La loro forza è continuare sempre a migliorarsi come atlete ma anche come persone". "Nel gruppo c'è tanta unità, questa è la nostra forza insieme alla qualità - ha detto ancora Garbin - e al sostegno dei nostri tifosi. Dico sempre alle ragazze, giocate per col cuore, anche per loro. Grazie tifosi, grazie Malaga".