Tennis, non solo Agassi: Rune sceglie Panichi, ex preparatore di Sinner

"Conosciamo molto bene Marco e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con lui - ha proseguito Aneke Rune - E Holger gli è sempre piaciuto. Ha una grandissima professionalità, quindi è un'ottima aggiunta al team; il modo in cui lavora e il modo in cui ha lavorato con Novak Djokovic è molto simile al modo in cui vediamo un preparatore atletico in una squadra in cui sarà anche attivo negli allenamenti". Panichi si unirà al team di Rune a partire dall'ATP Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 7 al 18 agosto.