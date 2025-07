Marco Confortola completa sul Gasherbrum I la collezione degli "ottomila"

Con il riuscito tentativo di vetta sul Gasherbrum I di domenica 20 luglio, Marco Confortola ha "ufficialmente" completato la sua collezione dei quattordici "ottomila" del pianeta. Il cinquantaquattrenne alpinista di Valfurva (Sondrio) ha raggiunto senza fare uso di ossigeno supplementare gli 8080 metri della undicesima montagna del pianeta, in compagnia di Asang Ngima Sherpa e Lapka Tasi Sherpa, anticipando il resto del gruppo di scalatori assistiti da Seven Summit Treks, potentissima agenzia di spedizioni commerciali. Un'impresa notevolissima da parte di Marco, quella portata a termine sul Gasherbrum I, noto anche come Hidden Peak: sono meno di cinquanta gli esseri umani (il primo fu Reinhold Messner, collezione chiusa nel 1986) capaci di completare una collezione a dir poco esclusiva.