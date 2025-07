Gyokeres-Arsenal, è fatta: operazione da oltre 70 milioni di euro

Dopo i 97 gol realizzati in 102 presenze con la maglia dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres si trasferisce così in Premier League e la volontà dello svedese è stata decisiva nella trattativa con l’Arsenal. L’ex Coventry infatti voleva solo i Gunners, nonostante l’inserimento nei giorni scorsi del Manchester United del suo ex allenatore Ruben Amorim. Gyokeres vuole giocare la Champions League e competere per il titolo in Premier League con l’Arsenal, che cercava disperatamente un centravanti dopo una stagione conclusa senza giocatori in doppia cifra nella classifica marcatori inglese. Il centravanti svedese è sempre stato la prima scelta di Mikel Arteta, che vuole inserire un centravanti in grado di concludere l’enorme mole di gioco offensiva dell’Arsenal. Nelle prossime ore Gyokeres svolgerà le visite mediche in Inghilterra e diventerà l’ultima maxi-operazione del ricchissimo mercato inglese.