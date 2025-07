Juventus, ufficiale il riscatto di Conceiçao: 32 milioni al Porto e contratto fino al 2030

Dopo un anno di prestito, ora il figlio d'arte si è trasferito alla Juve a titolo definitivo. Il club torinese verserà al Porto una cifra 32 milioni di euro (oneri accessori compresi) in quattro rate, a cui vanno aggiunti i 7 milioni (e un massimo di 3 in bonus) spesi l'estate scorsa per il prestito. Un'operazione totale da circa 40 milioni. Il classe 2002 ripartirà agli ordini di Igor Tudor dai 7 gol e 6 assist messi a referto in 40 presenze nella passata stagione.