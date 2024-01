Tennis, non c'è pace per Berrettini: infortunio al piede destro, si ritira dagli Australian Open

TENNIS

A meno di 24 ore dal debutto contro Tsitsipas, l'azzurro ha dato forfait rimandando ancora il suo rientro in campo

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non c'è pace per Matteo Berrettini. A meno di 24 ore dall'esordio stagionale contro il greco Stefanos Tsitsipas, l'azzurro si è infatti ritirato dagli Australian Open, dove era la settima testa di serie del seeding. A comunicarlo, sui social, sono stati gli organizzatori del torneo: "Matteo Berrettini si è ritirato dal per un infortunio al piede destro. Verrà sostituito nel tabellone da Zizou Bergs. A lui auguriamo una pronta guarigione". Berrettini, che in questo 2024 si era già ritirato dal torneo di Brisbane e dall'esibizione con Thiem al Kooyong Classic, rimanda dunque ancora il suo rientro in campo. Non gioca una partita dallo scorso 31 agosto.

Il team medico che affianca Matteo Berrettini comunica di aver deciso il suo ritiro dagli Australian Open per non mettere a rischio il resto della stagione. Matteo si è allenato molto intensamente negli ultimi mesi e ha voluto partire per l’Australia per poter aspettare fino all’ultimo momento prima di prendere una decisione definitiva. "Matteo ha in programma di disputare una stagione lunga quest'anno con molti tornei, gareggiare ora quando non è al massimo delle condizioni fisiche sarebbe rischioso" ha dichiarato il suo manager Richard Evans.

