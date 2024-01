Australian Open: Sinner, debutto sul velluto. Al secondo turno anche Arnaldi

TENNIS

L'altoatesino ci mette qualche minuto a ingranare, poi batte van de Zandschulp in tre set: 6-4, 7-5, 6-3 il punteggio. Avanza anche il ligure, out Lucia Bronzetti

Open Australia, Sinner parte bene

































Il primo turno degli Australian Open sorride a Jannik Sinner, che non concede neanche un set a Van de Zandschulp nel suo debutto a Melbourne. Dopo qualche minuto di ambientamento, Jannik affina il suo gioco col passare dei minuti e la chiude in tre parziali e 2h34' di gioco: 6-4, 7-5, 6-3 il punteggio per l'altoatesino, che ora sfiderà l'olandese Jesper de Jong. Avanti anche Arnaldi, che regola l'australiano Walton (7-6, 6-2, 6-4). Out Lucia Bronzetti.

TABELLONE MASCHILE

Il primo turno degli Australian Open metteva di fronte a Jannik Sinner il numero 59 al mondo e un avversario potenzialmente ostico, nel primo match dell'anno di un certo peso, ma l'altoatesino non si fa sorprendere: vittoria in tre set e 2h34' di gioco col punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Jannik non inizia male il primo set, tentando più volte la fuga e venendo tenuto a distanza di sicurezza da van de Zandschulp. L'olandese, che aveva battuto Arnaldi in Coppa Davis, cede dopo tre quarti d'ora col punteggio di 6-4 e dà tutto nel secondo parziale. Sinner, testa di serie numero 4 del seeding, viene messo in difficoltà e perde qualche punto di troppo, ritrovandosi a servire per restare nel secondo set: l'azzurro non sbaglia e chiude sul 5-5, strappando subito il servizio al rivale per poi chiudere sul 7-5. Nel terzo set Jannik mostra un iniziale calo fisico, ma poi si riporta sul 2-2 e raddrizza la sfida col primo vantaggio di questo terzo set. van de Zandschulp abbozza una risposta e si riporta sul 40-0, ma il top-5 italiano ribalta subito la situazione e chiude la partita: gioco, partita e incontro col punteggio di 6-4, 7-5, 6-3 e 2h34' di gioco. Forse più del previsto, ma Sinner vola al secondo turno. Il suo sfidante sarà ancora un olandese: il qualificato Jesper de Jong, numero 148 del ranking Atp, che ha eliminato Cachin col punteggio di 4-6, 6-2, 6-3, 6-4.

"Iniziare con una vittoria significa molto per me", ha detto Sinner in un'intervista televisiva post partita, mentre una mezza dozzina di tifosi vestiti con costumi da carota applaudivano dagli spalti. "Fisicamente mi sento bene. Sono qui in buona forma. Penso di poter essere felice per oggi". Sinner si è detto sorpreso di vedere i Carota Boys tra il pubblico: "È bello vederli sugli spalti", ha detto. "Stanno diventando più famosi di me, piano piano. Forse questo sostegno mi dà nei momenti chiave questa convinzione in più, forse. Chi lo sa? Vediamo come va qui. Ma sono felice che siano qui".

Buona la prima anche per Matteo Arnaldi, che debutta nello Slam australiano con un successo. Il tennista sanremese regola la wild card di casa Adam Walton, numero 176 del ranking Atp, con una prova solida ed efficace. Qualche errore di troppo nel primo set e poi tanta solidità sotto il sole di Melbourne per l'azzurro, che chiude il match col punteggio di 7-6 (5), 6-2, 6-4 in due ore e mezza. Ora attende il suo sfidante e lo scoprirà solo domani, quando alle 9 italiane giocheranno De Minaur (10) e Raonic.

TABELLONE FEMMINILE

Nulla da fare invece per Lucia Bronzetti, che per il secondo anno consecutivo saluta gli Australian Open al primo turno. La riminese parte fortissimo contro l'ucraina Lesia Tsurenko, tutt'altro che irresistibile e molto fallosa nonostante sia la testa di serie numero 26 del seeding: il primo set è dell'azzurra, che lo chiude col punteggio di 6-3. Da qui in poi però Bronzetti si perde, e il 7-5 del secondo set è la mazzata definitiva. Nel terzo parziale l'azzurra sbaglia costantemente al servizio e se lo vede strappare in tutte e cinque le volte in cui va alla battuta. Tsurenko approfitta così dei suoi errori per chiudere la gara col punteggio di 3-6, 7-5, 6-3. Sfiderà Masarova o Sasnovich.

