Tennis: niente Australian Open per Federer

TENNIS

Per la prima volta nella sua carriera, Roger Federer salterà l'Australian Open: il 39enne svizzero non ha ancora recuperato a pieno dopo i due interventi chirurgici al ginocchio. Lo hanno reso noto oggi gli organizzatori del torneo di tennis di Melbourne. Il 39enne svizzero, 20 volte campione nei tornei del Grande Slam di cui sei in Australia, è fermo da febbraio ma di recente aveva ripreso ad allenarsi ed era nella lista degli iscritti per lo Slam di inizio anno in programma dall'8 febbraio Getty Images

Tony Godsick, manager di Federer, ha spiegato: "Ha fatto progressi ma dopo un consulto col suo team ha deciso che non è pronto al rientro". Lo svizzero dunque bucherà l'appuntamento australiano per la prima volta dopo 21 partecipazioni consecutive, neanche il rinvio di tre settimane per la pandemia è servito per recuperare al meglio, lo stesso coach Ljubicic non aveva dato il via libera.

A questo punto le speranze di rivedere Federer in campo slittano a fine febbraio, a un anno dall'operazione: obiettivo Rotterdam (indoor) o Dubai (all'aperto).