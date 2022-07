Tennis, Nadal: rottura di 7 millimetri al muscolo addominale ma vuole la semifinale di Wimbledon

wimbledon

Dopo il match eroico contro Fritz nei quarti di Wimbledon

Rafael Nadal vuole giocare la semifinale di Wimbledon contro Nick Kyrgios nonostante, secondo quanto riporta Cadena Ser, soffra di una rottura di sette millimetri in uno dei muscoli addominali, dopo i primi esami a cui si è sottoposto il giorno dopo la battaglia con lo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale, un match che Nadal ha vinto al quinto set superando anche il problema emerso chiaramente nel secondo set con il lungo timeout medico. Anche se con un po' di ritardo, il maiorchino si è regolarmente presentato al campo di Aorangi Park per la consueta sessione di allenamento. Nadal-Fritz, i migliori scatti del braccio di ferro da 5 set





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Nadal aveva rivelato di avere avvertito dolore per quasi una settimana e che questo è diventato più intenso durante la partita. Quando gli è stato chiesto delle sue possibilità di giocare venerdì contro Kyrgios, Nadal ha risposto: "Non lo so. Onestamente, non posso dare una risposta chiara". A Nadal sono stati somministrati antinfiammatori durante il timeout medico fuori dal campo. L'obiettivo, ha rimarcato, era quello "di rilassare un po' il muscolo". "Ma è difficile - ha aggiunto -. Niente può essere riparato quando hai una cosa del genere. Questo è tutto".

Vedi anche Tennis Wimbledon: un grande Nadal supera Fritz (e i problemi fisici), prima volta per Kyrgios in semifinale