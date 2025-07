Baldini riparte dall'Under 21: favorito per il dopo-Nunziata, il tecnico toscano incontrerà Gattuso a Coverciano

L'Italia cambia faccia e, dopo aver accolto Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale, potrebbe vedere presto Silvio Baldini sulla panchina dell'Under 21. Reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara, il tecnico toscano è considerato il favorito per sostituire Carmine Nunziata alla guida degli azzurrini, rimasto in bilico dopo l'eliminazione ai quarti di finale degli Europei con la Germania.