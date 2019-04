Tennis, Montecarlo: Fognini in finale! Nadal demolito 6-4, 6-2

20/04/2019

Fabio Fognini è talento e istinto, classe e sregolatezza. Come il lancio di una moneta, è imprevedibile: uscirà testa o croce? A seconda che esca una o l'altra, può vincere o perdere contro tutti. Anche contro Rafa Nadal sulla terra rossa. Anche a Montecarlo, là dove il maiorchino ha trionfato 11 volte e tiranneggia da tre edizioni consecutive. Ma quello ammirato a Montecarlo è un Fognini diverso, che sa vivere più match all'interno della stessa gara. Che sa soffrire e ripartire. Che non si butta via con le scenate. Lo hanno dimostrato le rimonte contro Rublev e Coric, lo conferma la semifinale contro il Principe del Principato, Nadal. Dove Fabio compie l'impresa della sua carriera. Pronti via, e Fognini toglie il servizio all'avversario in un game combattutissimo. L'azzurro, dopo aver sprecato tre palle break, sfonda con il dritto e costringe il maiorchino all'errore. Per un attimo Fognini si scompone, si innervosisce dopo l'1-1 di Nadal, si distrae per un asciugamano spostato dal vento e litiga con l'arbitro, prendendosi il warning e andando sotto 3-1. Ma questa non è la partita in cui potersi buttare via. Perché si gioca a Montecarlo, che è quasi casa sua, lui ligure doc. E allora il "Fogna" è bravo a rimanere in gara e a rubare ancora il servizio a Rafa, portandosi sul 3-3. Solido in turno di battuta, Fognini sfrutta gli errori di Nadal nel nono game e va in vantaggio per 5-4. Lo spagnolo, visibilmente contrariato, perde per tre volte il servizio nello stesso set. Quasi un delitto di lesa maestà. E anche gli dei del tennis sembrano voltargli le spalle, quando sul 30-30 nel game decisivo un dritto di Fognini trova un nastro "tricolore" e cade nel suo campo. L'azzurro poi si prende a rete il punto che gli vale il primo set.



Il secondo parziale è una sinfonia che Fognini suona con classe. Ancora un break per l'azzurro, grazie a un grande rovescio che lascia Nadal di stucco. Con il primo ace della partita arriva anche il 2-0 in turno di battuta. Nadal entra in confusione, con errori gratuiti perde altri due servizi e va sotto 5-0. Incredibile. Il maiorchino va pure sullo 0-40 nel sesto game, Fognini ha tre match-point, ma sul più bello li spreca. Altrimenti non sarebbe Fognini. E poi Nadal rimane un campione che mantiene il suo orgoglio. Ma il finale è solo posticipato, perché il ligure vince comunque 6-2, compiendo un'impresa memorabile sul campo dove si è sempre allenato. In finale sfiderà l'altra sorpresa del torneo, il serbo Dusan Lajovic, che ha sconfitto il russo Daniil Medvedev per 7-5, 6-1. Lajovic aveva eliminato ai quarti di finale l'altro italiano della top 8, Lorenzo Sonego. Fognini può vendicarlo. Serve che la moneta cada ancora dalla parte giusta, e che il Giano Bifronte del tennis italiano per un'altra giornata si trasformi in unico e irresistibile predatore a caccia della vittoria.