Tennis, Masters 1000 Roma: Federer, Nadal e Djokovic ai quarti di finale

16/05/2019

62 minuti, tanto impiegano Rafa Nadal e Nole Djokovic per concludere la loro giornata sulla terra rossa di Roma e approdare in totale serenità ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il primo a scendere in campo in ordine cronologico è lo spagnolo contro il georgiano Basilashvili. Il maiorchino però non ha intenzione di sprecare troppe energie in una giornata che lo ha visto scendere in campo per due volte in poche ore. L’unico momento di apparente equilibrio è sull’1-1 nel primo set, da qui in avanti Nadal non lascia nulla all’avversario, vince 11 game consecutivi e chiude la pratica in fretta e senza alcun affanno. Colpi potenti e profondi quelli di Nadal, con Basilashvili che annaspa sempre di più ad ogni scambio e pur di restare in partita cerca soluzioni per lui inusuali come il serve and volley. Non ci sono possibilità però, soprattutto contro un Nadal che si conferma favorito principale sulla sua amata terra rossa e raggiunge i quarti vincendo 6-1, 6-0. Appena dietro lo spagnolo non può che esserci Djokovic. Anche il serbo mette in campo una prestazione impressionante contro il tedesco Kohlschreiber, sconsolato a più riprese nel corso del match a furia di vedere i suoi colpi, alcuni anche ben giocati, tornargli puntualmente indietro, profondi e veloci. Primo set in cui Djokovic conquista subito il break e conclude in scioltezza sul 6-3, prima di accelerare ulteriormente nel secondo parziale, senza lasciare nemmeno un singolo game all’avversario. Ennesimo dritto dall’angolo impossibile e gli ottavi di finale sono superati agevolmente per il servo, con il 6-0 che chiude la partita. Nel tabellone maschile già ai quarti di finale anche Verdasco (7-5, 3-6, 6-3 sul russo Chacanov) e Schwartzman (6-3, 6-4 al nostro Berrettini). Passano pure Del Potro (6-4, 6-4 al norvegese Ruud) e Nishikori (3-6, 7-6 (2), 6-3 sul tedesco Struff).

DONNE

Si gioca anche nel tabellone finale per conquistare i quarti di finale. Dopo Serena, out per problemi fisici, esce anche Venus Williams, battuta agli ottavi dall’inglese Konta 6-2, 6-4. Avanti anche Azaranka per il ritiro di Muguruza sul 6-4, 3-1 per la bielorussa, Bertens (6-4, 1-6, 6-3 alla Navarro), la numero uno al mondo Osaka (doppio 6-3 alla Buzarnescu) e Pliskova che batte 4-6, 6-4, 6-3 l’americana Kenin. Passa anche Vondrousova, 7-5, 2-6, 6-2 sulla Kasatkina.