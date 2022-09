Tennis, Laver Cup: Berrettini piega Auger-Aliassime davanti a Federer  

TENNIS

Il romano si impone al super tie-break sul canadese e porta in vantaggio il Team Europa: 4-2 sul Team Resto del Mondo

© Getty Images Matteo Berrettini non sbaglia e ottiene il suo primo successo nella Laver Cup 2022 sotto gli occhi di Roger Federer. A Londra, il romano si impone 7-6(11), 4-6, 10-7 sul canadese Felix Auger-Aliassime. Dopo un set a testa, a decidere è il super tie-break, che sorride al numero 15 della classifica Atp grazie a un ottimo avvio. Con questa vittoria, il Team Europa passa in vantaggio sul Team Resto del Mondo: 4-2 in attesa delle sfide tra Norrie e Fritz e tra Djokovic e Tiafoe.

Grande soddisfazione per Matteo Berrettini alla Laver Cup: il romano, portato a Londra come riserva del Team Europa capitanato da Borg, batte Felix Auger-Aliassime, regalando due punti alla sua squadra nella sfida contro il Team Resto del Mondo. Il successo sul canadese arriva però al super tie-break: il primo set, infatti, se lo porta a casa il numero 15 della classifica Atp dopo un parziale con una sola palla break, in favore di Auger-Aliassime e annullata dall'italiano. Alla fine, risulta decisivo il 13-11 in favore di Berrettini.

Nel secondo, però, il 22enne strappa subito il servizio all'avversario, portandosi dallo 0-1 al 3-1 sfruttando l'unica palla break del parziale. Berrettini non riesce più a colmare il gap: 6-4 e super tie-break, nel quale però il romano parte forte. Con sei punti di fila, il 26enne si porta sul 7-2 e ipoteca la vittoria. Auger-Aliassime recupera solo uno dei due break e, così, Berrettini chiude sul 7-6(11), 4-6, 10-7. Un successo che vale ben due punti: il Team Europa si porta così sul 4-2 contro il Team Resto del Mondo, con ancora la carta Djokovic da giocare in questa seconda giornata della Laver Cup 2022.