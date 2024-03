Tennis, la resa di Djokovic: "Complimenti a Nardi, ha grandi qualità"

INDIAN WELLS

Il serbo dopo la sconfitta: "Da lucky loser non aveva niente da perdere, ma ha giocato davvero alla grande"

Una prestazione che sarà frutto di analisi per Nole e il suo team: "Analizzeremo cosa è successo, cosa potevo far meglio - racconta Djokovic - Gioco meno tornei, sono più selettivo con il mio programma. Ovviamente non è una bella sensazione quando abbandoni presto il torneo, soprattutto qui dove non giocavo da cinque anni e volevo fare bene. Ma andiamo avanti".

Il tennista serbo non ha preso comunque benissimo la sconfitta come confermato da un diverbio con l'arbitro durante il secondo set a causa di un punto assegnato a Nardi. L'azzurro ha accennato a fermarsi dopo il servizio del serbo facendo pensare a un errore di gioco, tuttavia lo scambio è proseguito e il pesarese ha conquistato il punto lasciando basito il numero 1 al mondo che si è lamentato veementemente con il direttore di gioco.

"He literally stopped"



A moment of contention during Novak Djokovic vs Luca Nardi...#TennisParadise pic.twitter.com/AlVndqqBZM — Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2024

All'orizzonte per Djokovic c'è il Masters 1000 di Miami: "Se andrò a Miami? Penso di sì, vediamo. Ho bisogno di prendermi uno o due giorni, poi vedrò cosa fare dopo".