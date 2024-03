Tennis, clamoroso a Indian Wells: Nardi, numero 123 al mondo, elimina Djokovic

TENNIS

Il tennista azzurro incredulo dopo aver battuto il campione serbo: "Un miracolo. Ho fatto una cosa pazzesca"

© afp Impresa di Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 123 al mondo, ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 e si è così guadagnato il pass per gli ottavi del torneo californiano. Subito dopo il punto vincente, l'azzurro ha lasciato cadere la racchetta a terra e si è portato le mani al volto quasi incredulo prima di salutare Djokovic a rete: "Questo è un miracolo" ha detto poi Nardi in un'intervista rilasciata a Tennis Channel. "Sono un ragazzo di 20 anni, 100 al mondo, e batto Novak. E' pazzesco, pazzesco".

"Prima di questa notte, nessuno mi conosceva", ha detto Nardi, che affronterà ora l'americano Tommy Paul negli ottavi di finale. "Spero che ora il pubblico si sia goduto la partita. Sono molto contento di questo risultato". Grande sportività anche da parte del campione battuto, Djokovic: "Nardi è entrato come 'lucky loser' nel main draw, quindi non aveva nulla da perdere. Quindi ha giocato alla grande. Ha meritato di vincere. Sono rimasto più sorpreso dal mio livello. Il mio livello era davvero, davvero pessimo", ha aggiunto il 36enne serbo.

ll tennista marchigiano diventa così il giocatore con la classifica più bassa ad aver mai sconfitto Nole in un torneo di questa categoria o in uno Slam (primato che finora spettava al sudafricano Kevin Anderson, n.122 quando si impose a Miami nel 2008). E anche il quarto tennista con il ranking più basso a battere un numero umo del mondo in carica in un "1000". Ripescato in tabellone come lucky loser direttamente al secondo turno (a seguito del forfait dell'argentino Etcheverry, testa di serie), dopo aver superato in tre set il cinese Zhang, n.50 ATP (prima vittoria su un top 50), approdando per la prima volta al terzo turno in un "1000", Luca si è ritrovato di fronte il suo idolo Djokovic. Il giovane marchigiano ha abbattuto le difese del serbo con una tattica ultra-aggressiva e ha affiancato a colpi potenti dalla linea di fondo attacchi tempestivi e precisi, realizzando così una grande impresa sportiva.