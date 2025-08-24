Moto3, Quiles vince la volata del Balaton Park

Incredibile volata nella Moto3 del GP d'Ungheria. Alla fine Maximo Quiles si è preso la vittoria battendo Valentin Perrone in un arrivo a spallate: solo 18 millesimi hanno diviso lo spagnolo dall'argentino sul traguardo del Balaton Park. Sul terzo gradino del podio David Munoz, che ha avuto la meglio all'ultimo giro su Angel Piqueras e José Antonio Rueda. Quest'ultimo resta ampiamente in testa alla classifica mondiale, anche se Piqueras, il primo degli inseguitori, gli ha rosicchiato qualche punto. Adrian Fernandez, Almansa, Kelso, Carpe e Roulstone hanno chiuso la op 10.