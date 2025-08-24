Moto3, Quiles vince la volata del Balaton Park

Lo spagnolo batte Perrone al fotofinish. Munoz terzo, solo quinto il capoclassifica Rueda. Italiani fuori dalla Top 10di Alberto Gasparri
© Getty Images
Incredibile volata nella Moto3 del GP d'Ungheria. Alla fine Maximo Quiles si è preso la vittoria battendo Valentin Perrone in un arrivo a spallate: solo 18 millesimi hanno diviso lo spagnolo dall'argentino sul traguardo del Balaton Park. Sul terzo gradino del podio David Munoz, che ha avuto la meglio all'ultimo giro su Angel Piqueras e José Antonio Rueda. Quest'ultimo resta ampiamente in testa alla classifica mondiale, anche se Piqueras, il primo degli inseguitori, gli ha rosicchiato qualche punto. Adrian Fernandez, Almansa, Kelso, Carpe e Roulstone hanno chiuso la op 10.
Finale amaro per Guido Pini, che per metà gara ha lottato per il podio prima commettere un paio di errori e chiudere la sua gara con una caduta nel finale. Alla fine il migliore degli italiani è stato Dennis Foggia, 11° al traguardo, davanti a Nicola Carraro. Fuori dalla zona punti Nepa, Rossi e Abruzzo (long lap penalty per lui).
Commenti (0)