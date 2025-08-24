Logo SportMediaset
Moto3, Quiles vince la volata del Balaton Park

Lo spagnolo batte Perrone al fotofinish. Munoz terzo, solo quinto il capoclassifica Rueda. Italiani fuori dalla Top 10

di Alberto Gasparri
24 Ago 2025 - 12:09
© Getty Images

© Getty Images

Incredibile volata nella Moto3 del GP d'Ungheria. Alla fine Maximo Quiles si è preso la vittoria battendo Valentin Perrone in un arrivo a spallate: solo 18 millesimi hanno diviso lo spagnolo dall'argentino sul traguardo del Balaton Park. Sul terzo gradino del podio David Munoz, che ha avuto la meglio all'ultimo giro su Angel Piqueras e José Antonio Rueda. Quest'ultimo resta ampiamente in testa alla classifica mondiale, anche se Piqueras, il primo degli inseguitori, gli ha rosicchiato qualche punto. Adrian Fernandez, Almansa, Kelso, Carpe e Roulstone hanno chiuso la op 10.

Finale amaro per Guido Pini, che per metà gara ha lottato per il podio prima commettere un paio di errori e chiudere la sua gara con una caduta nel finale. Alla fine il migliore degli italiani è stato Dennis Foggia, 11° al traguardo, davanti a Nicola Carraro. Fuori dalla zona punti Nepa, Rossi e Abruzzo (long lap penalty per lui).

