Milan-Boniface, il nigeriano torna in Germania dopo le visite

Giornata decisiva per il mercato del Milan sul fronte attaccante. Con Victor Boniface rientrato in Germania dopo le visite mediche e sempre più lontano da un futuro rossonero, a meno che il Bayer Leverkusen non apra al prestito gratuito, la dirigenza milanista si concentra sulle alternative, col nome di Conrad Harder che è balzato in pole position. A Casa Milan è arrivato anche Massimiliano Allegri, che ha fatto il punto sul mercato con Furlani e Tare.
MILAN, HARDER NOME CALDO: L'AGENTE A CASA MILAN
Con Boniface sempre più lontano, il Milan è alla caccia di un'altra punta e il nome di Conrad Harder è quello più caldo: l'agente del danese dello Sporting Lisbona è stato a Casa Milan in mattinata. Il classe 2005, che i portoghesi avevano acquistato la scorsa stagione per farne l'erede di Gyokeres, nelle scorse ore era stato cercato con insistenza dal Rennes ma, sapendo della possibilità rossonera, ha messo in standby i francesi. La richiesta per il cartellino è di circa 30 milioni di euro, notevolmente inferiore agli 80 milioni della clausola sul contratto.
MILAN, VERTICE DI MERCATO CON ALLEGRI
Massimiliano Allegri in mattinata si è riunito con la dirigenza a Casa Milan: sul tavolo le prossime mosse di mercato, a partire ovviamente dalla situazione Boniface e sulla nuova punta da acquistare.
BONIFACE TORNA IN GERMANIA
Col Milan che deve ancora comunicare la scelta sul suo acquisto o meno, Victor Boniface in mattinata ha lasciato l'Italia per tornare in Germania: attenderà lì la decisione definitiva dei rossoneri.
BONIFACE-LEVERKUSEN, IPOTESI "SCONTO"?
Al momento l'accordo con il Bayer Leverkusen prevede il prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a quota 29 ma se i tedeschi accettassero un prestito gratuito, a quel punto potrebbe diventare una trattativa win-win: il Milan scommetterebbe su un giocatore che piace molto ma di cui non si conosce l'affidabilità fisica a lungo raggio avendo ancora margine per prendere un'altra punta e il Leverkusen riuscirebbe nell'intento di cederlo.
MILAN-BONIFACE, LE ALTERNATIVE
Con o senza Boniface, in casa rossonera si valutano le alternative e i nomi sono principalmente tre: si va da Conrad Harder, in forza allo Sporting Lisbona e cercato con insistenza dal Rennes, per proseguire con Tolu Arokodare, bomber del Genk accostato anche al Napoli per arrivare a Breel-Donaldo Embolo del Monaco. Sembrano invece più difficili le piste che portano ad Artem Dovbyk, che la Roma potrebbe sacrificare davanti a una offerta importante, e Dusan Vlahovic, che la Juventus cederebbe davanti a un'offerta da 20 milioni ma il cui ingaggio è un grosso ostacolo.
