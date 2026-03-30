Tennis, la gioia di Sinner: "Sunshine double inimmaginabile"

Senza dimenticare, però, anche quelli che lo "spingono da casa". "Sono contento anche per Lehecka", ha confessato parlando del proprio avversario. "Questo è uno splendido torneo e i tifosi qui sono sempre al mio fianco, anche quando le cose vanno meno bene", ha aggiunto. "Ho provato a restare solido, perché oggi le condizioni oggi erano completamente diverse, molto più pesanti", ha detto anche all'ATP immediatamente dopo la vittoria.