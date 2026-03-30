Tennis, la gioia di Sinner: "Sunshine double inimmaginabile"

Atp Miami, Sinner batte Lehecka e conquista il Sunshine double
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Jannik dopo il trionfo su Lehecka: "Grazie al mio team per spingermi sempre oltre, stiamo facendo un lavoro fantastico"
La trasferta americana è stata così incredibilmente perfetta che il primo a faticare a crederci è proprio Jannik Sinner. Così le parole dopo il successo di Miami a qualche giorno da quello a Indian Wells non possono che essere di enorme soddisfazione: "Devo ringraziare il mio team che mi spinge sempre oltre, stiamo facendo un lavoro fantastico. Cerco sempre di dare il meglio ed è bello vedere che il lavoro svolto anche prima di Indian Wells abbia dato i suoi frutti", ha detto riferendosi a Darren Cahill, Simone Vagnozzi e Alejandro Resnicoff.
Senza dimenticare, però, anche quelli che lo "spingono da casa". "Sono contento anche per Lehecka", ha confessato parlando del proprio avversario. "Questo è uno splendido torneo e i tifosi qui sono sempre al mio fianco, anche quando le cose vanno meno bene", ha aggiunto. "Ho provato a restare solido, perché oggi le condizioni oggi erano completamente diverse, molto più pesanti", ha detto anche all'ATP immediatamente dopo la vittoria.
"La trasferta negli Stati Uniti è stata incredibile, abbiamo lavorato duro per arrivare qui. Il Sunshine Double è qualcosa di difficile da immaginare, sono felice perché sono due trofei importanti prima di giocare sulla terra battuta, e sono felice perché ora tornerò a casa", ha detto Sinner.
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