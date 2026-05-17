Sinner campione a Roma: "Momento importante per l'Italia, questa vittoria mancava da tanto"

Visibilmente emozionato, Sinner ha commentato così la vittoria a caldo: "Sono trascorsi 50 anni dall'ultima vittoria italiana e sono molto contento, anche se oggi non è stata una partita perfetta. Arrivo da due mesi e mezzo incredibili e ho cercato di giocare al meglio che potevo. Fisicamente è stata molto dura, ma sono felice: grazie al mio team e a chi si occupa del mio corpo, sono importanti come i tecnici".