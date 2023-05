Tennis, Internazionali d'Italia: la pioggia ferma Musetti e Sonego, Cecchinato out

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Il carrarese e il torinese riprenderanno martedì contro Tiafoe (5-7, 6-4, 2-1) e Tsitsipas (il greco è avanti 6-3). Il palermitano saluta contro Hanfmann

© Getty Images La pioggia ferma ancora il programma degli Internazionali d'Italia e a farne le spese sono due padroni di casa: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, infatti, riprenderanno martedì i match contro Frances Tiafoe e Stefanos Tsitsipas, con il carrarese avanti 5-7, 6-4, 2-1 sull'americano e il greco che conduce 6-3 sul torinese. Saluta, invece, Marco Cecchinato: il palermitano cede in tre set al tedesco Hanfmann, che vince 6-4, 4-6, 6-3.

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti dovranno aspettare la giornata di martedì per capire se potranno proseguire la loro avventura negli Internazionali d'Italia, con il programma fermato ancora dalla pioggia. Il torinese, infatti, lotta ma dopo il primo set perso 6-3 contro il greco Stefanos Tsitsipas sarà chiamato alla rimonta. Servirà invertire la tendenza, visto che l'ellenico non ha concesso neanche una palla break e, anzi, ha dovuto ben sei set point per aggiudicarsi il primo parziale.

La pioggia potrebbe invece non aver fatto troppi danni per Lorenzo Musetti, che dopo più di due ore potrà riposare e affrontare al meglio il terzo set contro Tiafoe. Il punteggio di 5-7, 6-4, 2-1 ma con servizio a favore dà un vantaggio al carrarese, che è costretto ad inseguire dopo il primo parziale ma riesce a pareggiare i conti per poi strappare il servizio al primo game disponibile. Per i due padroni di casa ci sono in palio gli ottavi di finale, e il sogno dell'Italia è un derby tra il carrarese e il torinese, ma Tsitsipas e Tiafoe hanno altri piani.

Il tabellone maschile, però, perde in mattinata un altro azzurro: Marco Cecchinato, infatti, combatte ma cede in tre set a Yannick Hanfmann, che si impone 6-4, 4-6, 6-3. Il tedesco si qualifica così per il match contro Rublev.