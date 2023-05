Tennis, Internazionali d’Italia: Sonego e Cecchinato al secondo turno

INTERNAZIONALI

I due italiani battono rispettivamente Chardy e McDonald e avanzano nel tabellone



© Getty Images Parte nel migliore dei modi il cammino di Lorenzo Sonego negli Internazionali d’Italia a Roma: il numero 48 del ranking Atp trionfa 2-0 contro il francese Chardy, con il punteggio di 6-2, 6-1. L’azzurro affronterà Nishioka al secondo turno. Bene anche Marco Cecchinato, che si sbarazza dello statunitense McDonald in due set (6-3, 7-5) e avrà di fronte Bautista Agut nel prossimo incontro. Fuori Nardi (rimontato da Goffin) e Zeppieri.

TABELLONE MASCHILE

Inizia con il piede giusto l’avventura di Sonego negli Internazionali d’Italia. Lorenzo trionfa contro il francese Chardy in due set, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un’ora e quindici minuti di gioco. Nessun intoppo per l’azzurro numero 48 del ranking Atp, che trasforma due palle break nel primo e nel secondo set, gestendo l’incontro senza problemi. Sonego affronterà Nishioka nel secondo turno, a cui accede anche Marco Cecchinato. L’azzurro numero 83 in classifica chiude la pratica contro McDonald in un’ora e trentasei minuti, con un 2-0 (6-3, 7-5) piuttosto agevole. Cadono invece gli altri italiani: Altmaier elimina Zeppieri 2-1, e con lo stesso punteggio Ramos-Vinolas rimonta la wild-card Francesco Passaro. Rimontato 2-1 anche Luca Nardi, eliminato da Goffin. Avanzano, tra gli altri, Ruusuvuori (2-1 su Humbert), Kubler e Carballes Baena. Fuori a sorpresa Cressy e Mannarino, eliminati entrambi per 2-0 rispettivamente da Guido Pella e Thiago Monteiro. Borges butta fuori Lajovic.

TABELLONE FEMMINILE

Subito sorprese anche nel tabellone femminile: la ceca Pliskova esce in due set contro Anna Bondar. La numero 14 nel ranking Wta cade 2-0 dopo un’ora e ventiquattro minuti. Avanza Coco Gauff, demolendo 2-0 (6-0, 6-1) Yulia Putintseva. Tra le statunitensi, oltre alla numero 5 in classifica, va avanti anche Madison Keys, mentre vengono eliminate Stephens e McNally, rispettivamente da Azarenka e Bouzkova. Grande prova anche di Xiyu Wang, che elimina Irina Begu in due set. Avanti nel tabellone anche Kudermetova, Linette e Kalinina, che buttano fuori, tutte in due set, Parrizas-Diaz, Noskova e Blinkova.