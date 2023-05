Tennis, Internazionali d’Italia: Medvedev senza fatica con Hanfmann, Tsitsipas batte Coric

internazionali d'italia

Il russo si impone 6-2, 6-2 sul tedesco e sfiderà proprio il greco in semifinale, vincente contro il croato 6-3, 6-4

Tutto facile per Daniil Medvedev che, nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, batte la sorpresa Hanfmann in due set 6-2, 6-2. Il russo non è perfetto al servizio ma infila con facilità il tedesco in rovescio, che non riesce a trovare continuità in battuta e subisce il ritmo dell’avversario. In semifinale ora per Medvedev ci sarà Stefanos Tsitsipas, che batte senza molte difficoltà Coric 6-3, 6-4 grazie a un servizio letale.

Tutto facile per Daniil Medvedev, che regola la sorpresa Yannick Hanfmann in due set con il punteggio di 6-2, 6-2 e accede per la prima volta alle semifinali degli Internazionali d’Italia, torneo in cui non era mai andato oltre il secondo turno. Match semplice fin dall’inizio per il russo, che tiene il ritmo degli scambi pur sbagliando qualcosa al servizio. Anche il tedesco però, per la prima volta ai quarti di finale di un master 1000, non è perfetto in battuta e viene costantemente infilato dai passanti in rovescio dell’avversario. Il numero 3 del mondo si addormenta un po’ sul 5-2 concedendo due palle break, ma alla fine riesce a chiudere il parziale senza ulteriore sforzo. Il copione non cambia nel secondo set: Hanfmann concede subito la battuta e non riesce a piazzare il contro break nel game successivo, il più lungo della partita. Medvedev continua a macinare gioco senza concedere soste e l’unico break piazzato dal tedesco, sul 4-1, non riesce a invertire l’inerzia della partita.

Il russo sfiderà in semifinale Stefanos Tsitsipas, vincente contro Borna Coric 6-3, 6-4 nel secondo quarto di finale di giornata. Il primo parziale scorre equilibrato, con il croato che risponde punto su punto fino al settimo game, quando il greco piazza il break e l’allungo decisivo per chiudere il primo set sul 6-3. Il numero 5 del mondo è implacabile anche nel secondo grazie al proprio servizio, che mette costantemente in difficoltà la difesa dell’avversario. Tsitsipas mantiene il controllo del gioco e del campo, soprattutto grazie al dritto, piazzando subito il break, decisivo, nel terzo game e volando sul 2-1. Il greco continua a essere letale al servizio, ma cala nell’ottavo game, concedendo il contro break a Coric, che riesce così a pareggiare il set 4-4. Tsitsipas riesce così a portare a casa anche il secondo parziale e ora si prepara per la semifinale contro Medvedev.

Vedi anche Tennis Nadal: "Niente Roland Garros, forse il 2024 sarà il mio ultimo anno in campo"