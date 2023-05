Tennis, Internazionali d’Italia: la finale femminile è Rybakina-Kalinina

internazionali d'italia

La kazaka regola in due set Ostapenko, l’ucraina piega Kudermetova 2-1

È Rybakina-Kalinina la finale del torneo femminile degli Internazionali d’Italia a Roma. Nella prima semifinale l’ucraina piega 2-1 la russa Kudermetova, con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2 in due ore e cinquantatré minuti di gioco. Un set in meno per Elena Rybakina, che elimina Ostapenko nella seconda semifinale: la kazaka trionfa 6-2, 6-4 dopo un’ora e quarantuno minuti giocati. La finale è in programma il 20 maggio.

Elena Rybakina è in finale: la kazaka demolisce Jelena Ostapenko 2-0 in un’ora e quarantuno minuti, con il punteggio di 6-2, 6-4. La numero 6 della classifica Wta inizia alla grande, rubando il servizio alla sua avversaria. La lettone fatica a giocare il suo miglior tennis, non riuscendo ad impensierire la vincitrice dell’ultimo Wimbledon. Elena trasforma un’altra palla break per il 4-1, andando poi a chiudere in scioltezza il set, con un secco 6-2. A inizio secondo parziale è tutt’altra Ostapenko: ruba il servizio alla kazaka nel secondo gioco, volando apparentemente via sul 3-0. Dopo quasi un’ora di interruzione per via della pioggia Rybakina riesce a trasformare la palla break del 4-3, pareggiando poi con il suo servizio successivo. Jelena crolla sul 4-4, concedendo nuovamente il break alla rivale, che poi va a chiudere con il 6-4 finale. Vince Elena Rybakina, eliminata in semifinale Jelena Ostapenko.

Molto più combattuta la sfida tra Kudermetova e Kalinina, con quest’ultima che trionfa 2-1 con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2 dopo quasi tre ore di partita. I primi game sono molto equilibrati, con continue palle break annullate, da una parte e dall’altra. Sul 3-3 l’ucraina riesce a rubare il servizio alla sua avversaria, indirizzando in parte il match. La numero 12 nel ranking Wta riesce a tornare in parità con il break del 5-5, ma la reazione di Anhelina è immediata: contro-break del 6-5 e chiusura a servizio con il 7-5 della prima partita. Nel secondo parziale i ritmi calano leggermente, ma Kalinina parte comunque forte: palla break trasformata sul 2-2, con l’incontro che sembra ormai chiuso. Veronika trova le forze per pareggiare prima, sul 5-5, e per strappare il set alla sua avversaria poi, decisivo il break per il 7-5 finale. Il terzo set è un assolo di Kalinina. La russa crolla nei primi due servizi, che vengono strappati dall’ucraina, la quale vola via sul 4-0. Kudermetova non ha più energie per raddrizzare il set, che termina 6-2 in favore della sua avversaria. Vince Kalinina 2-1, e vola in finale contro Rybakina

