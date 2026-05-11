Internazionali: nuovo record di biglietti, oggi venduti oltre 43mila tagliandi

11 Mag 2026 - 18:18

Gli internazionali d'Italia stabiliscono un nuovo record di vendita. La giornata di oggi, che ha visto Jannik Sinner protagonista sul Centrale contro l'australiano Alexei Popyrin battuto in due set, ha fatto registrare complessivamente 43.125 biglietti venduti tra sessione diurna e sessione serale, superando il precedente primato di 40.641 stabilito venerdì scorso. Tra gli spettatori che hanno assistito al match tra Sinner e l'australiano, poi, anche una nutrita rappresentanza di giocatori della Roma come Malen, Wesley, Rensch e Pisilli oltre all'ex Bove. Un nuovo record per gli Internazionali d'Italia, quindi, che arriva in un'edizione che aveva visto già stabilire il primato di biglietti venduti in una singola giornata e che conferma la crescita del torneo.

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