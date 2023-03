Tennis, Indian Wells: Sinner regola Fritz, è semifinale con Alcaraz

INDIAN WELLS

L'altoatesino batte 6-4, 4-6, 6-4 il padrone di casa e detentore del titolo: adesso sfiderà lo spagnolo per un posto nell'atto conclusivo

© Getty Images Jannik Sinner non si ferma più: a Indian Wells, l'altoatesino batte in tre set il padrone di casa e detentore del titolo Taylor Fritz e vola in semifinale nell'Atp 1000 americano. Il 21enne di San Candido si impone con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 sullo statunitense, con break decisivo nell'ultimo turno in battuta. Adesso, la sfida allo spagnolo Carlos Alcaraz, che elimina il canadese Felix Auger-Aliassime con un doppio 6-4.

Non conosce sosta la cavalcata di Jannik Sinner a Indian Wells: nel quarto contro Taylor Fritz, vincitore nel 2022, l'altoatesino si impone in tre set e con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, centrando la semifinale dell'Atp 1000 in America. Il 21enne di San Candido deve però sudare la qualificazione contro il numero 5 al mondo, visto che la sfida si decide all'ultimo turno in battuta. Più lineare la prima parte di gara, più intensa e ricca di colpi di scena la seconda.

Si parte subito con il break di Sinner, che vola sul 2-0 annullando anche il tentativo di 1-1 dello statunitense. Ci sarebbe anche la possibilità del doppio break, ma il padrone di casa evita il potenziale 6-3: poco male, perché nel game successivo l'altoatesino lascia a 0 l'avversario e chiude sul 6-4. Risultato che, però, si verifica a parti invertite nel secondo parziale, dove Fritz sfrutta l'unica palla break a disposizione del set per passare dal 4-4 al 6-4 che rimette tutto in parità.

Il terzo è quello con più capovolgimenti. Sei palle break nei primi tre game, con Sinner che strappa il servizio e l'americano che risponde prima di risalire da 0-40 sull'1-1: la parità persiste fino al 4-4 con un altro break annullato dal detentore del titolo. Proprio nel momento più importante, però, il 21enne di San Candido e numero 13 al mondo fa la differenza: concede appena un punto negli ultimi due game, strappa il servizio lasciando a 0 Fritz e chiude sul 6-4, 4-6, 6-4. Adesso, per Sinner si aprono le porte della semifinale: l'ostacolo verso l'atto conclusivo di Indian Wells è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che batte in due set (doppio 6-4) il canadese Felix Auger-Aliassime. In palio, la finale contro Medvedev o Tiafoe.

Vedi anche Tennis Tennis, Indian Wells: Sinner travolge Wawrinka, è ai quarti di finale