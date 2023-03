TENNIS

L'altoatesino si impone 6-1, 6-4 sullo svizzero: adesso sfiderà il padrone di casa Fritz per un posto in semifinale

© afp Continua il percorso di Jannik Sinner a Indian Wells: dopo aver eliminato i francesi Richard Gasquet e Adrian Mannarino, l'altoatesino vola ai quarti travolgendo lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1, 6-4 al termine di un match con poche sbavature, con un solo turno in battuta perso dal 21enne di San Candido all'inizio del secondo set. L'ostacolo sulla strada che porta alla semifinale è l'americano e padrone di casa Taylor Fritz.

Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Indian Wells grazie al successo su Stan Wawrinka. Dopo aver eliminato i francesi Gasquet e Mannarino, l'altoatesino travolge lo svizzero con il punteggio di 6-1, 6-4. Nel primo set, non c'è storia: nonostante le prime tre palle break siano in favore dell'elvetico, il 21enne di Can Candido tiene il servizio per poi strapparlo e volare sul 5-1 dopo quattro game consecutivi. Il numero 13 al mondo, poi, evita per due volte di cedere il turno in battuta e chiude sul 6-1.

Nel secondo parziale, il primo e unico passaggio a vuoto di Sinner: Wawrinka, infatti, si porta rapidamente sul 2-0, ma la reazione dell'italiano è dirompente. Non solo pareggia i game recuperando il break, ma riesce anche a mettere a segno la rimonta salendo sul 4-2 dopo un lunghissimo quinto gioco, nel quale servono addirittura sette palle break per passare in vantaggio. A quel punto, Wawrinka, sul 5-3, ha altre due occasioni per tentare di prolungare la sfida al tie-break, ma l'altoatesino resiste e, al momento di servire per il match, non sbaglia: finisce 6-1, 6-4. Il prossimo avversario di Sinner sarà un padrone di casa, l'americano Taylor Fritz, che si libera dell'ungherese Marton Fucsovics (6-4, 6-3). La semifinale sarebbe, eventualmente, contro uno tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime.