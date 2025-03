Tennis, Indian Wells: Paolini travolta da Samsonova, fuori tutti gli italiani

Jasmine Paolini è stata eliminata agli ottavi di finale del torneo di Indian Wells, in California (Stati Uniti). La numero 6 del mondo è stata sconfitta in due set dalla russa Ljudmila Samsonova, numero 25 del ranking mondiale, in poco più di un'ora di gioco. Il punteggio finale è stato 6-0, 6-4. Jasmine Paolini era l'ultima azzurra ancora in corsa nel torneo statunitense dopo l'eliminazione del doppio formato da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, sconfitti dalla coppia Arevalo-Pavic.