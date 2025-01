Tennis, il ranking è sempre più azzurro: Sinner tra i più grandi, Paolini quarta

PAOLINI SEMPRE QUARTA, SABALENKA ALLUNGA

Jasmine Paolini si conferma ai piedi del podio nel ranking WTA. L'azzurra nella classifica mondiale, la prima del 2025, resta infatti al quarto posto, leader delle italiane e chiamata a confermare una stagione super illuminata tra l'altro dalle prime due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon), dal primo trofeo "1000" (Dubai) e dalla qualificazione alle Finals (sia in singolare che in doppio). Perde tre posizioni Elisabetta Cocciaretto, numero 55, cinque Lucia Bronzetti, numero 77. Scivola indietro di due posizioni anche Sara Errani: la veterana azzurra, in top ten di doppio - specialità nella quale ha conquistato anche l'oro olimpico in coppia con Paolini a Parigi 2024 -, è ora numero 107. Stabile Martina Trevisan, uscita lo scorso settembre dalla top 100, ora numero 124. Inizio d'anno in vetta per Aryna Sabalenka, che ha aperto il 2025 vincendo il torneo di Brisbane, allungando su Iga Swiatek: sul terzo gradino del podio c'è sempre Coco Gauff. Balzo di 50 posizioni per Polina Kudermetova (n.57).