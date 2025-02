Tennis, il messaggio di Vavassori a Sinner: "Forza Jan, tornerai più forte e inc... di prima"

"Tornerai più forte e incazzato di prima... Chi ti conosce sa che hai una mentalità diversa dagli altri". Si apre così il messaggio che l'azzurro Andrea Vavassori ha mandato a Jannik Sinner in una storia su Instagram. "La cosa che mi sorprende è come sei riuscito a gestire tutta questa faccenda e il non aver mai risposto alle critiche di persone che veramente hanno oltrepassato il limite da diverso tempo. Sempre più rispetto per te. Forza Jan", ha proseguito il doppista italiano.